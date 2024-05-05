Компания Audi потеряла 1 млрд евро на фоне проблем с поставками одной детали

Автопроизводитель Audi сообщила о значительном ухудшении своих финансовых показателей в первом квартале из-за проблем с логистикой и поставками.

Эти проблемы серьезно затруднили доставку автомобилей, оснащенных двигателями V6 и V8. Операционная прибыль Audi, премиального бренда Volkswagen Group, уменьшилась на 74% до 466 миллионов евро по сравнению с 1,82 миллиарда евро в аналогичном периоде предыдущего года. Доходы снизились на 19% до 13,72 миллиарда евро по сравнению с 16,88 миллиарда евро годом ранее.

Финансовый директор Audi, Юрген Риттерсбергер, отметил, что проблемы с поставками, особенно двигателей V6 и V8, сказались на негативных финансовых результатах компании за этот квартал. В связи с недоступностью ключевого компонента от поставщика, Audi была вынуждена временно остановить продажи автомобилей с этими двигателями.

По информации издания Manager Magazin, проблема связана с ремнем, который используется в стартер-генераторах гибридных автомобилей и поставляется дочерней компанией Continental под названием Vitesco. Audi начала использовать этот компонент в своих ведущих двигателях с 2018 года.

Конфликт между Audi и Vitesco относительно этой детали начался в летом 2023 года. Операционный директор Volkswagen Group, Арно Антлиц, на телефонной конференции с инвесторами 30 апреля сообщил, что Audi в настоящее время ищет второго поставщика для этого компонента.