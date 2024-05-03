В РФ зафиксировали существенный рост продаж новых квадроциклов

Российский рынок квадроциклов переживает настоящий подъем, и это отражается во впечатляющих цифрах.

Эксперты Авито Авто провели анализ данных о спросе и предложении на квадроциклы в период март-апрель, и результаты оказались впечатляющими.

Когда речь идет о квадроциклах с пробегом, спрос в указанный период вырос на 49,2%, а по сравнению с прошлым годом — на 25,6%. При этом предложение увеличилось на 63,5% год к году и на 48,5% за два месяца.

А сейчас внимание переключается на новые квадроциклы, где спрос подскочил на целых 70,3% по сравнению с прошлым годом.

За последние два месяца рост составил 24,9%. При этом предложение новых моделей увеличилось на 59% за год и практически осталось стабильным по сравнению с началом текущего года.

Среди новых квадроциклов лидируют модели, которые завоевали наибольшую долю спроса на платформе Авито Авто. Самыми популярными стали CFMOTO CFORCE 1000 EPS New с долей спроса 5,13%, Motax ATV Mini Grizlik X-16 с долей 3,51% и Grizzly 300cc с долей 2,64%.