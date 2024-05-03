В РФ предложили смягчить требования к тонировке автомашин

В Государственную думу Российской Федерации был внесен законопроект, который направлен на отмену штрафов, накладываемых за тонировку передних боковых стекол автомобилей.

Согласно предложению, автовладельцы будут освобождены от штрафов, если степень светопропускания тонировки составляет не менее 50% от установленного показателя.

Пояснительная записка к законопроекту указывает на то, что штрафы, связанные с тонировкой стекол, вызывают множество споров среди владельцев автомобилей.

Кроме того, они становятся причиной для проверок со стороны сотрудников ГИБДД, что может привести к злоупотреблениям и неправомерным действиям.

В записке также отмечается, что тонировка стекол приносит ряд пользы водителям. Она защищает от вредного воздействия прямых солнечных лучей, которые могут негативно сказываться на зрении водителя.

Также она способствует снижению температуры нагрева салона автомобиля. Использование кондиционера для охлаждения салона, в свою очередь, приводит к увеличению расхода топлива.