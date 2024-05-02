«Автостат»: в Топ-3 самых популярных Geely в РФ вошел кроссовер Monjaro

Geely продолжает демонстрировать впечатляющий рост на российском автомобильном рынке, установив новые рекорды продаж. По данным экспертов агентства «АВТОСТАТ», в марте 2024 года было реализовано удивительное количество — 15 004 автомобиля Geely. Этот показатель превышает прошлогодние продажи почти в 2,9 раза.

Более того, по итогам первых трех месяцев текущего года продажи Geely в России увеличились в три раза и достигли впечатляющей отметки в 36 264 автомобиля.

Благодаря такому впечатляющему росту Geely заняла третье место среди всех автопроизводителей на российском рынке. Ее рыночная доля составила 11%, что значительно превышает показатель в 7% за аналогичный период годом ранее.

Одной из самых популярных моделей Geely на российском рынке в марте стал среднеразмерный кроссовер Monjaro. За этот период было продано 5 175 автомобилей этой модели, что впечатляюще превышает результаты прошлого года, где было реализовано всего 170 единиц.

Второе место занял компактный кроссовер Geely Coolray, пользующийся постоянным спросом у покупателей. На него остановили свой выбор 2 804 человека, что показывает рост продаж на 2,5%.

Третью позицию занимает купе-кроссовер Geely Tugella с результатом в 1 869 проданных автомобилей, что является ростом в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом.