В НАПИ рассказали, какие автомобили подорожали в апреле

Апрель 2024 года принес изменения в ценах на автомобили, согласно анализу маркетингового агентства НАПИ.

Сравнивая с мартом 2024 года, рекомендованные розничные цены (РРЦ) на 29 комплектаций новых легковых автомобилей изменились.

Интересно отметить, что 15 комплектаций различных марок, таких как CHERY, LADA, EVOLUTE, VOYAH, SKYWELL, HONGQI, ORA, стали доступнее для покупателей, поскольку их цены снизились. Снижение цен составило от 0,9% до 31,2%, что предоставляет потенциальным покупателям больше возможностей выбора по более привлекательным ценам.

Однако, не все марки и модели испытали снижение цен. Напротив, цены на 14 комплектаций автомобилей CHANGAN, HAVAL и GAC в апреле выросли.

Рост цен составил от 0,7% до 2,6%. Это может быть связано с различными факторами, такими как инфляция, изменения валютного курса или обновления в моделях и функциональности автомобилей, которые могут повысить их стоимость.