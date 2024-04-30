В РФ начали продажу абсолютно нового Mitsubishi Outlander от 2,6 млн рублей

В России начали продавать новые модели Mitsubishi Outlander по цене от 2,6 млн рублей. Частники из Казани, Улан-Удэ и других городов предлагают данный автомобиль за такую сумму.

В Уфе можно приобрести машину с большим набором опций за 2,75 млн рублей. Объявления о продаже Mitsubishi Outlander можно найти на классифайде, где представлено около 40 таких автомобилей.

Специалисты отмечают, что новые китайские автомобили в России стоят намного дороже. Например, за BAIC X75 калининградской сборки придется заплатить не менее 2,99 млн рублей, а за Changan CS75Plus — 2,849 млн рублей.

В 2022 году Mitsubishi прекратила производство автомобилей в России. На предприятии в Калуге выпускались кроссоверы Outlander и внедорожники Pajero Sport.

Источник: Автоновости дня.