Toyota Crown 2025 модельного года получит версию Nightshade

Toyota поделилась новыми подробностями о своей модели Crown на 2025 год. Седан повышенной проходимости получит стильный готический дизайн и новую комплектацию Nightshade. Она займет промежуточное положение между Limited и Platinum.

Crown Nightshade будет доступна только в сером или черном цвете Storm Cloud. Ее особенности включают уникальную черную эмблему, черные дверные ручки и 21-дюймовые колесные диски.

Цены на Crown в 2025 году начинаются от 42 535 долларов за XLE и достигают 47 045 долларов за Limited. Nightshade будет стоить от 49 860 долларов, а Platinum — от 56 085 долларов.

Crown Nightshade будет предлагаться только в гибридной версии с мощностью 236 л.с. Она будет оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, тремя электродвигателями и бесступенчатой коробкой передач CVT.

Более мощная версия Max с 340 лошадиными силами будет доступна только в Platinum и будет оснащена шестиступенчатой автоматической коробкой передач и 2,4-литровым турбомотором.

Каждая модель Crown 2025 года будет иметь подогреваемые и вентилируемые передние сиденья, а также подогреваемое рулевое колесо. Platinum также получит головной дисплей в качестве новой стандартной функции.