С конвейера АвтоВАЗа уже начали сходить модели авто Lada Aura

АвтоВАЗ начал выпуск автомобилей Lada Aura с конвейера. Первая партия состоит из восьми «растянутых» седанов.

Интересно, что эти автомобили производятся на конвейере, в отличие от предыдущих моделей Lada Aura, которые собирались по обходным технологиям.

На данный момент доступен только один вариант этого роскошного четырехдверного седана, который имеет черный кузов, белый кожаный салон, премиальную мультимедийную систему и полный набор опций.

Хотя производство Lada Aura началось перед майскими праздниками, предсерийные автомобили уже были отправлены чиновникам.

АвтоВАЗ ожидает, что ритмичная серийная сборка начнется в сентябре, и в то же время ожидается официальный буклет с полным списком оснащения и ценами. В начале доступен только удлиненный вариант в топ-версии.

В будущем в линейку Lada Aura будут добавлены упрощенные версии без портретного тачскрина, развитой аудиосистемы, кожаной отделки и других VIP-опций.

Такие седаны лишатся вариатора и двигателя 1.8 Evo. Однако пока не объявлены сроки перехода «Ауры» на ручную коробку передач и атмосферный двигатель 1.6. Таксопарки и социальные службы станут целевой аудиторией для более доступных вариантов Lada Aura.