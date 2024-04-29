Автодом представил список предпочтительных кроссоверов за 2 млн рублей

Автодом составил список предпочтительных кроссоверов по цене до 2 миллионов рублей на рынке подержанных автомобилей в России.

В этой ценовой категории эксперты рекомендуют обратить внимание на такие модели, как Hyundai Creta, Hyundai ix35, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Mitsubishi ASX, Mitsubishi Outlander, Subaru Forester и Ford Kuga.

При выборе кроссовера в этом бюджете рекомендуется отдавать предпочтение максимально свежим экземплярам с меньшим пробегом.

Важно тщательно проверять историю и техническое состояние автомобиля, а также провести диагностику в проверенном сервисе. Отмечается, что поиск подходящего варианта может занять некоторое время.

Несмотря на некоторые трудности на рынке подержанных автомобилей, с грамотным подходом и немного удачи возможно найти отличный кроссовер, который будет служить верой и правдой в течение многих лет.