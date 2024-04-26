Mazda на автосалоне в Пекине представила электрокар Mazda 6 EZ-6

На автосалоне в Пекине дебютировал новый электрический седан под названием EZ-6, специально разработанный для Китая. EZ-6 представляет собой перерождение седана Mazda 6 с бензиновым двигателем.

EZ-6 разработан совместно с Changan и поступит в продажу в Китае к концу текущего года. Этот электрический седан обладает элегантным кузовом и уверенной характеристикой, с длинными и тонкими фарами, плавно переходящими в широкую, прямоугольную решетку радиатора.

На задней части автомобиля находится светодиодная полоса на всю ширину, сохранившая круглые элементы, знакомые по предыдущим моделям Mazda.

Над задними фарами расположены выдвижные крылья, которые могут подниматься для повышения стабильности на высоких скоростях. EZ-6 немного длиннее предыдущей модели Mazda 6.

Внутри EZ-6 салон выделяется использованием качественных материалов и включает большой центральный сенсорный экран размером 14,6 дюйма и цифровой информационный кластер размером 10,2 дюйма.

Центральная консоль имеет простой дизайн с беспроводной панелью зарядки, двумя подстаканниками и изысканными деревянными вставками, которые также присутствуют вокруг кнопок управления окнами на каждой двери.

Заднее сиденье оснащено вентиляцией и сенсорными элементами управления климатической системой, а мультимедийная система поддерживает голосовое и жестовое управление.

Хотя конкретные детали об электрической силовой установке EZ-6 ограничены, подтверждено, что он заднеприводный, что указывает на наличие одного электромотора, установленного сзади.

Mazda заявляет, что у EZ-6 равномерное распределение веса между передней и задней осью (50/50) и что автомобиль оснащен передней стойкой и задней многорычажной подвеской.

В дополнение к электрической версии, Mazda также планирует предложить EZ-6 с возможностью подзарядки от сети (PHEV), хотя информации о сопровождающем двигателе пока не предоставлено.

Mazda оценивает запас хода примерно в 370 миль, в то время как для версии PHEV ожидается примерно 620 миль на одном баке топлива. EZ-6 также оснащен «интеллектуальной технологией парковки», которую можно управлять с помощью голосовых команд, даже когда владелец находится за пределами автомобиля.

Более того, Mazda представила впечатляющую концепцию кроссовера под названием Arata, который планируется выпустить в производство в качестве второго электромобиля Mazda для китайского рынка к концу 2025 года.

Не было раскрыто конкретных деталей о силовой установке Arata, но он обладает привлекательным дизайном с узкими фарами, закрытой решеткой и большой наклонной задней стойкой.