Корпоративные клиенты в России теряют интерес к электрокарам

По последним данным маркетингового агентства НАПИ, продажи новых электромобилей среди корпоративных владельцев сокращаются с января по март текущего года по сравнению с предыдущим месяцем.

Пик спроса на электромобили среди корпоративных клиентов пришелся на декабрь прошлого года, когда было продано 0,5 тыс. единиц электромобилей. Однако, по сравнению с первым кварталом прошлого года, рынок корпоративных электромобилей все же показывает рост в 133,5%, с общим объемом продаж в 1,3 тыс. единиц.

С другой стороны, продажи новых электромобилей частным владельцам в марте 2024 года установили рекордное значение, превысив отметку в 2,2 тыс. единиц. В целом за первый квартал 2024 года продажи среди частных лиц выросли на 300% и достигли впечатляющей цифры в 4,8 тыс. единиц.