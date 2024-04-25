Состоялся запуск продажи авто марки Lada на маркетплейсе Мегамаркет

АВТОВАЗ начал сотрудничество с популярным онлайн-маркетплейсом «Мегамаркет», чтобы предлагать автомобили LADA на этой платформе. Партнерство с «Мегамаркетом» является новым шагом в развитии программы онлайн-продаж LADA.

Уже существующий онлайн-магазин LADA позволяет покупателям приобретать автомобили с максимальным удобством, проходя всю процедуру выбора и сделки удаленно. АВТОВАЗ стал первым автопроизводителем в России, представившим свои автомобили на «Мегамаркете».

Это расширяет возможности для клиентов и предоставляет им больше вариантов для онлайн-покупки автомобилей по доступной цене. На данный момент в магазине «Мегамаркета» доступны LADA Granta, LADA Niva Legend 4×4 и LADA Niva Travel.

Техническое обслуживание процесса осуществляется через сервис «СберАвто», который обеспечивает покупку и продажу автомобилей онлайн.

При оформлении заказа с покупателем свяжется менеджер, который даст консультацию по техническим характеристикам автомобиля и забронирует его.

Первым регионом, где будут доступны автомобили через «Мегамаркет», станет Самарская область. В планах компании — расширение модельного ряда и географии присутствия, а также добавление услуги доставки до дома и возможности получить кешбэк бонусами СберСпасибо за покупку автомобиля, которыми можно оплатить до 99% стоимости покупок у партнеров Сбера.