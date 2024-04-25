Состоялся анонс разработки первой гибридной модели Lada от АвтоВАЗа

Представитель АвтоВАЗа, Александр Виноградов, рассказал на конференции «Автонет» о гибридном автомобиле Lada. Он сказал, что компания считает гибридные технологии более перспективными, чем полностью электрические приводы для автомобилей.

АвтоВАЗ уже начал разработку своего первого гибрида. Этот автомобиль будет иметь полный привод, при котором двигатель будет приводить в движение передние колеса, а электромотор — задние.

У АвтоВАЗа уже есть прототип подзаряжаемого гибрида. В 2014 году компания объявила об окончании испытаний гибридной модели Lada Granta, которая была примерно на 21% экономичнее обычной бензиновой «Гранты».

Прототип оснащался турбированным двигателем мощностью 160 л.с., который планировался для серийного производства. Также рассматривались и другие двигатели от ВАЗ для использования в гибридных моделях.