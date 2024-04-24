Стала известна предварительная цена на отечественный электрокар «Атом»

Российская компания «Кама» представила информацию о стоимости своего электромобиля «Атом». По данным, полученным от директора по взаимодействию с органами государственной власти Анатолия Кияшко и опубликованным в Telegram-канале «Автопоток», на сегодняшний день цена автомобиля составляет около 3 миллионов рублей.

Однако, учитывая, что начало продаж «Атома» запланировано на 2025 год, возможны изменения цены с учетом инфляции. Поэтому, к моменту выхода на рынок, стоимость автомобиля может быть скорректирована.

Производство электромобилей «Атом» будет осуществляться на столичном заводе «Москвич». Первые автомобили ожидаются в автосалонах во второй половине 2025 года. По размерам, «Атом» будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк, имея длину 3995 мм и ширину 1780 мм.

Автомобиль будет обладать дорожным просветом в 170 мм и колесными дисками размером от 17 до 19 дюймов. Подвеска автомобиля будет полностью независимой, с передней подвеской типа «Макферсон» и задней многорычажной независимой подвеской.

У «Атома» будет только задний привод. Силовая установка автомобиля сможет развивать 204 лошадиные силы, а 77-киловаттная батарея позволит проехать до 500 километров без подзарядки. С использованием мощной зарядной станции, восемь минут зарядки будет достаточно для преодоления 100 километров.