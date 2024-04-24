Москвич 3 вошел в десятку лидеров у корпоративных клиентов

Новый российский автомобиль Москвич 3 показал впечатляющие результаты и вошел в десятку лидеров среди корпоративных клиентов, согласно данным маркетингового агентства НАПИ.

В первом квартале 2024 года продажи новых легковых автомобилей корпоративным клиентам выросли на 52%, и Москвич 3 сумел занять свою нишу на рынке.

Москвич 3 смог завоевать доверие корпоративных клиентов и стать одним из самых востребованных автомобилей.

Самым популярным корпоративным автомобилем остается LADA GRANTA, но доля Москвича 3 составляет значительные 2,5% всех корпоративных продаж.