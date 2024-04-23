В России состоялся запуск продаж рестайлингового кроссовера Exeed TXL

Российские дилеры EXEED начали продажи обновленного среднеразмерного внедорожника EXEED TXL. Новая модель доступна в четырех комплектациях и обладает рядом улучшений и новых функций.

Самая базовая комплектация, называемая Business, оснащена турбированным двигателем 1.6, адаптивным круиз-контролем, зимним пакетом, полным приводом и раздельным климат-контролем. Цена этой комплектации начинается от 4 миллионов 250 тысяч рублей.

Более продвинутая комплектация, Prestige, имеет также двигатель 1.6 и стоит 4 миллиона 400 тысяч рублей. В комплектациях Premium и Flagship установлен двигатель 2.0 и автоматическая коробка передач, их стоимость составляет 4 миллиона 550 тысяч и 4 миллиона 900 тысяч рублей соответственно.

Внешний вид обновленного EXEED TXL отличается красными тормозными суппортами, новыми 20-дюймовыми дисками и обновленной решеткой радиатора.

Интерьер автомобиля полностью обновлен и включает в себя новые сиденья, приборную панель, дверные карты и собственную аудиосистему Lion Melody с 23 встроенными динамиками и системой активного шумоподавления.



Внутри автомобиля находится двойной изогнутый экран диагональю 12,3 дюйма каждый, который обеспечивает быстродействие благодаря восьмиядерному центральному процессору Snapdragon.

Комплектация Flagship предлагает все ассистенты вождения ADAS и проекционный дисплей, на котором выводится информация о скорости, запасе хода и навигации.

Внесены также изменения в расположение рычага переключения передач, создав больше свободного пространства для водителя и пассажиров. Добавлена ниша для беспроводной зарядки на 50 Вт и кнопки памяти и регулировки сидений на дверных панелях.

Водительское кресло оснащено 8 электрорегулировками, памятью положений, обогревом, вентиляцией и массажем, а также встроенными динамиками в подголовнике. Для переднего пассажира доступно сиденье повышенной комфортности с электрорегулировками и электрорегулируемой опорой для ног.

Комплектация Flagship также имеет двухзонный климат-контроль с ароматизацией воздуха и пятью режимами интенсивности ароматизации.