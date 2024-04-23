79% рынка новых авто Калининградской области принадлежат китайским автобрендам

По последним данным маркетингового агентства НАПИ, доля китайских автомобильных марок на рынке Калининградской области достигла удивительных 79% в первом квартале 2024 года. Это означает, что почти 4 из 5 проданных легковых автомобилей в регионе были китайскими.

Этот результат значительно превышает среднюю долю китайских марок на российском рынке новых автомобилей, которая составляла 57,4% в первом квартале 2024 года. Калининградская область является абсолютным лидером по доле китайских автомобилей среди всех регионов России.

Сравнительно с прошлым годом, доля китайских автомобилей на рынке Калининградской области значительно выросла. В 2023 году она составляла всего лишь 37,9%. Этот быстрый рост свидетельствует о растущей популярности китайских марок среди местных автолюбителей.

Кроме Калининградской области, в еще 22 регионах России доля китайских автомобилей превышает среднюю по стране. Это свидетельствует о широком распространении и популярности китайских автомобилей по всей России.