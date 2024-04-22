ADAC: у китайских автомобилей есть проблемы с круиз-контролем

Немецкая организация автомобилистов (ADAC) опубликовала результаты своего исследования, в котором обнаружила проблемы с круиз-контролем у китайских автомобилей. ADAC отметила, что китайские автомобили показывают высокий уровень безопасности и качества в целом, получая высокие оценки в краш-тесте Euro NCAP.

Однако у них все еще есть слабые места, такие как ненадежная работа круиз-контроля и других систем помощи водителю.

Также были отмечены проблемы с мультимедийными сенсорными экранами, которые медленно реагируют на нажатие, а также с меню и переводом в мультимедиасистеме. Некоторые модели также имели проблемы с радиоприемником и кондиционером.