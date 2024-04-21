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Motor.ru: В Минобороны РФ решили поменять Toyota на китайские седаны

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Министерство обороны РФ решило заменить свои Toyota Camry на роскошные китайские седаны марки FAW. На улицах столицы уже появились черные Hongqi H9 с военными номерами.

Раньше армия использовала Toyota Camry, но теперь они будут заменены на Hongqi H9. Hongqi H9 — это флагманская модель FAW, которая больше по размерам, чем Toyota Camry, пишет портал Motor.ru.

В России доступны версии Hongqi H9 с двигателем объемом 2,0 литра и автоматической коробкой передач.

Компания Hongqi представила пять моделей на российском рынке, включая Hongqi H9, электрический кроссовер E-HS9, полноприводный кроссовер HS5, седан H5 и полноразмерный кроссовер HS7. Пока неизвестно, какие именно модели будут приобретены в будущем году.

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