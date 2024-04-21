Эксперты HotCars провели анализ и выявили самые надежные кроссоверы 2000-х годов

Эксперты портала HotCars провели анализ и определили самые надежные кроссоверы и внедорожники, выпущенные в период с 2000 по 2010 годы. В результате исследования был составлен список из 14 моделей, которые продолжают быть актуальными и надежными даже в наши дни.

Лидером рейтинга стал Lexus RX 350 2010 года. Этот японский автомобиль, оснащенный 3,5-литровым 275-сильным двигателем V6, получил наивысший балл надежности, оценку 93 из 100 возможных, по версии J.D. Power. Владельцы Lexus RX 350 также могут радоваться невысоким затратам на техническое обслуживание, в среднем 407-498 долларов в год.

На втором месте расположился выпущенный в 2008 году Honda CR-V с рейтингом надежности 90 баллов из 100. Этот кроссовер оснащен 2,4-литровым двигателем на 166 л.с. Годовое обслуживание Honda CR-V обойдется владельцам в 407 долларов.

Тройку лидеров замкнул Lexus GX 2007 года с 4,7-литровым 263-сильным двигателем V8 и рамной конструкцией кузова. Его надежность оценивается в 89 баллов, а годовое обслуживание обходится в среднем в 551 доллар.

Остальные модели, включенные в список, также обладают высокой надежностью и пользуются спросом среди владельцев. Среди них Toyota Highlander 2007 года, Infiniti FX35 2007 года, Ford Edge 2008 года, Toyota 4Runner 2008 года, Toyota FJ Cruiser 2008 года, Lincoln MKX 2007 года, GMC Envoy 2006 года, Honda Pilot 2008 года, Nissan Armada 2009 года, Chevrolet Tahoe 2010 года и Toyota Sequoia 2006 года.

Внедорожники и кроссоверы, выпущенные в период с 2000 по 2010 годы, сыграли важную роль в развитии семейства SUV и продолжают оставаться надежными и актуальными в наше время.