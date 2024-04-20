Наиболее частой поисковой фразой в России стали «китайские автомобили»

На форуме автобизнеса FinAuto 2024 руководитель по развитию бизнеса Автотеки, Константин Болдырев, представил тренды спроса на автомобили, основываясь на поисковых запросах пользователей платформы Avito Auto.

В марте 2024 года наиболее популярным поисковым запросом по новым автомобилям стало «китайские автомобили». В топ-10 запросов также вошли «кроссоверы китайские», «китайский внедорожник», «китайский седан» и «китайский пикап».

Потребители, выбирающие новые автомобили, часто рассматривают модели китайского автопрома в качестве конкурентов. За первый квартал 2024 года в поисковую выборку вошли Jetour Dashing, JAECOO J7, OMODA S5 и Haval Jolion, а еще 15% пользователей рассматривали Москвич 3.

Кроме того, при поиске информации и выборе нового автомобиля потребители также рассматривают покупку автомобилей с пробегом. В этом случае китайские модели имеют больше конкурентов. Например, в первом квартале 2024 года Changan CS55 Plus сравнивался с Kia Sportage, Toyota Camry, Volkswagen Tiguan и Mercedes-Benz E-классом.