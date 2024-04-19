Вы уже успели пройтись по списку лучших новинок 2023 года, который подходит к концу? Если да, то сейчас пришло время познакомится с моделями, которые притянут к себе все внимание в будущем году. Мы подготовили список топовых моделей, которые точно будут объявлены в продажи и рады представить рейтинг лучших автомобилей OMODA, которые в скором времени взорвут все рейтинги.

OMODA S5 GT

Новый седан OMODA S5 GT – это ультимативный символ стиля, инноваций и удобного управления. Он воплощает в себе все актуальные технологии самых современных гаджетов. Комфорт и безопасность, достигнутые на высшем уровне, делают этот автомобиль по-настоящему элитным.

Спортивная версия Omoda s5 gt возведена в ранг искусства. Каждая деталь продумана и отражает яркую индивидуальность седана. Шестигранная радиаторная решетка с глянцевым покрытием и выраженные оранжевые суппорты, сокрытые за двойными спицами, подчеркивают его решительный характер. 17-дюймовые легкосплавные диски колес на шинах 205/50 придают автомобилю маневренность и ловкость. А 150-сильный турбомотор и усиленная система торможения обеспечивают не только динамичность, но и выносливость при высоких нагрузках.

Сидения в спортивном стиле в Omoda S5 GT выполнены из высококачественной искусственной кожи, которая обеспечивает отличную боковую поддержку. Они регулируются электроприводом по шести направлениям и также оснащены функциями вентиляции и подогрева. В этой модели главный приоритет – комфорт для водителя и пассажиров. Для обеспечения тишины в салоне использованы стекла толщиной 4 мм и улучшенная шумоизоляция кузова.

OMODA C5

Модель С5 была тщательно продумана и разработана в соответствии с концепцией «искусство в движении», основанной на авангардном искусстве. Эта концепция вобрала в себя эксперименты с цветами и формами. Философия дизайна заключается в том, что функциональность совмещается с красотой.

Решетка радиатора с изящным дизайном, 18-дюймовые литые диски в двух цветах, утонченная «парящая» крыша, стремительный фастбэк-кузов, t-образные дневные ходовые огни и динамичные сигналы поворота.

Сочетание эффективных двигателей и надежных коробок создает идеальную динамику Omoda c5 и обеспечивает комфорт во время поездки.

OMODA S5

Спортивный внешний вид формируется при помощи множества дизайнерских элементов, которые привлекают внимание своей уникальностью. К примеру, воздухозаборники в бампере мгновенно привлекают ваше внимание – внешностью, выраженной мощностью и элегантностью. Если взглянуть сбоку, можно оценить стремительный профиль, который придает автомобилю особый шарм и динамический вид. А завершением являются два задних патрубка с алюминиевой окантовкой, добавляющие спортивности и изящества в общую картину. В итоге, благодаря сочетанию этих элементов, автомобиль приобретает неповторимый образ и выделяется на фоне остальных.

Для автомобиля Omoda S5 предлагаются два различных бензиновых четырехцилиндровых 1,5-литровых мотора. В первом варианте – классический атмосферный двигатель, который отличается своей простотой в конструкции и является одним из главных преимуществ автомобиля. Второй вариант – это турбированный мотор, который полностью раскрывает спортивные характеристики седана и придает ему дополнительную динамичность. Оба варианта моторов предлагают разные возможности и уникальные характеристики, позволяя каждому покупателю выбрать то, что подходит именно ему. Независимо от оснащенного мотора, автомобиль Omoda S5 доставит удовольствие от езды и удовлетворит потребности требовательных водителей.

Официальный дилер ОМОДА в Туле: https://autoclass-omoda.ru/