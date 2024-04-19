Для чего нужно чистить тормозные механизмы автомобиля

Обнаружив на полке автомагазина специальное средство для очистки тормозов, многие водители недоумевают, кому и зачем оно может понадобиться. Но такие эмоции возникают, как правило, у автолюбителей старой школы, тогда как современные водители прекрасно знают, почему нужно регулярно чистить тормозные колодки специальным составом.

Зачем нужно чистить тормоза

Действительно, до недавнего времени специально чисткой тормозов никто не занимался. Считалось, что грязь и окалина слетают с поверхности колодки при любом соприкосновении с тормозным диском. Действительно, при любом торможении так и происходит. Но при контакте поверхностей из-за мгновенного разогрева небольшая часть грязи и пыли спекается с металлом, образуя твёрдые керамические включения.

С течением времени эти частицы увеличиваются в размерах до такой степени, что начинают при соприкосновении оставлять в металле глубокие царапины и борозды. Эффективность торможения снижается, хотя общая толщина дисков и колодок остаётся вполне приемлемой. В критической ситуации это может привести к ДТП. Специальный очиститель продлевает период надёжного функционирования тормозной системы, удаляя с поверхности колодок и дисков все посторонние включения.

Что ещё может очиститель тормозов

Практически все средства, предназначенные для очистки тормозных дисков и колодок, являются мощными растворителями. Поэтому, помимо основного назначения, их используют:

для обезжиривания поверхностей перед покраской, пайкой, склеиванием, использованием эпоксидной смолы;

для удаления застарелых пятен масла с поверхности двигателя, коробки передач и других узлов автомобиля;

для прочистки от копоти и нагара дроссельной заслонки;

для избавления от пятен битума, застывшего и смешанного с пылью масла, брызг и потёков смазки;

чтобы избавиться от заводской смазки, покрывающей маховик и сцепление.

Столь полезное средство должно присутствовать в гараже каждого автолюбителя.

Как действует очиститель

Современные чистящие составы для тормозных механизмов, как правило, расфасовывают в аэрозольных баллончиках. Жидкость распыляют на поверхность тормозного диска и выдерживают одну-две минуты, после чего уделяют сухой чистой тряпкой. Эффективное средство для чистки тормозных механизмов выпускает компания ReinWell, с его свойствами можно ознакомиться на сайте https://reinwell.ru/catalog/ochistitel/ochistitel-tormoznykh-mekhanizmov-rw-38/.

В состав, помимо ацетона, входят чрезвычайно активные соединения – арбинол, гептан, толуол, диоксид углерода, поэтому любые посторонние включения быстро растворяются и удаляются обычной протиркой. Следует помнить, что часть этих веществ обладает высокой токсичностью, поэтому при работе с очистителем обязательно следует надеть резиновые перчатки и позаботиться о проветривании.