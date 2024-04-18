В Авито подсчитали, во сколько обойдется подготовка машины к лету

По данным Авито, в первом квартале 2024 года спрос на автоуслуги вырос на 27% по сравнению с 2023 годом. Аналитики Авито проанализировали стоимость подготовки автомобиля к летним поездкам и майским автопутешествиям.

Комплексная диагностика автомобиля обойдется от 1 000 рублей. За первый квартал 2024 года интерес к этой услуге вырос в 2,6 раза.

Покраска деталей автомобиля стоит от 5 000 рублей. В начале года спрос на эту услугу вырос в 2,5 раза, а количество объявлений увеличилось в 1,5 раза.

За комплексную услугу по замене расходников (фильтров, масла, тормозной жидкости, антифриза) и заправку кондиционера придется заплатить от 5 300 рублей.

Тюнинг автомобиля, включая тонировку и установку мультимедиа или автоакустики, обойдется от 2 000 рублей. Спрос на такие работы вырос на 33%.

Полировка автомобиля стоит от 4 500 рублей, а химчистка — в среднем от 3 000 рублей.

Таким образом, общая стоимость подготовки автомобиля к лету, не включая расходники, в среднем составляет 21 800 рублей. Базовая минимальная стоимость без тюнинга, полировки и химчистки составит около 12 300 рублей.