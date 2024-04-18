Экс-завод Mercedes-Benz в Подмосковье начнет свою работу уже в мае

В мае бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» начнет производство китайских автомобилей.

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24». Он не уточнил конкретную марку автомобилей, которые будут выпускаться на этом заводе.

Воробьев отметил, что новые автомобили, производимые на заводе, не уступают по качеству и стандартам.

Вероятно, речь идет о производстве китайских автомобилей. Больше подробностей станет известно в ближайшее время.