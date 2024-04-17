За 5 лет владельцы Lada Granta потратят на обслуживание 1,1 миллиона рублей

Результаты расчетов, проведенных маркетинговым агентством НАПИ, указывают на то, что стоимость владения автомобилем Lada Granta в течение 5 лет превышает его первоначальную стоимость.

Общие затраты на содержание автомобиля за указанный период составляют 1,1 миллиона рублей, тогда как стоимость автомобиля составляет 990 тысяч рублей.

Согласно проведенным расчетам, среднемесячные затраты на содержание Lada Granta составляют 18,3 тысячи рублей, а стоимость одного километра пробега равна 14,6 рубля.

Эти расчеты включают в себя страхование, включая КАСКО и ОСАГО, расходы на шины, техническое обслуживание и топливо при среднем расходе, заявленном производителем.

Однако следует отметить, что эти расчеты основаны на предположениях и средних значениях, а фактические затраты могут различаться в зависимости от региона, условий эксплуатации, индивидуального стиля вождения и других факторов. Кроме того, расчеты не учитывают возможные изменения в цене топлива и страхования, которые могут влиять на общую стоимость владения автомобилем.