Продажи грузовиков немецкой марки взлетели в России на 243%

По последним данным маркетингового агентства НАПИ, российский рынок грузовых автомобилей продемонстрировал разнонаправленную динамику в первом квартале текущего года.

В то время как продажи новых российских грузовых автомобилей снизились на 16,7%, продажи китайской техники выросли на 30,5%.

Однако одним из самых заметных является рост продаж грузовиков от ведущего немецкого производителя MERCEDES-BENZ. Данные показывают, что продажи этого бренда взлетели на 242,7%, что является впечатляющим достижением.

MERCEDES-BENZ успешно вошел в десятку лидирующих иностранных марок на российском рынке грузовых автомобилей.