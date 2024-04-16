В России назвали самые продаваемые электрокары на вторичном рынке

Эксперты Авито Авто провели анализ электрокаров за первый квартал 2024 года и выявили интересные тенденции на рынке.

По доле в спросе среди авто с пробегом лидируют китайские автомобили, однако Tesla продолжает демонстрировать позитивную динамику и удерживает второе место.

Но самой неожиданной новостью стала включение моделей Rolls-Royce в тройку лидеров по спросу на новые электромобили.

Средняя цена на электрокары с пробегом по кварталу немного снизилась, составив 5,5%, но по сравнению с прошлым годом выросла на 43,2%. Это свидетельствует о растущей популярности электромобилей среди покупателей.

В топ-10 моделей электрокаров с пробегом вошли Zeekr 001, Nissan Leaf, Zeekr X, Tesla Model 3, Zeekr 009, Zeekr 007, Tesla Model Y, Tesla Model S, Honda e:NS1 и Volkswagen ID.4. Эти модели пользуются большим спросом среди покупателей электрокаров.

Что касается новых электрокаров, спрос за год значительно вырос, составив их среднюю цену на 5 800 000 рублей. Наиболее востребованными моделями являются Zeekr 001, Rolls-Royce Spectre, Zeekr X, HiPhi Z, Volkswagen ID.4, Evolute i-PRO, Zeekr 009, Hongqi E-HS9, Zeekr 007 и Avatr 11.

Таким образом, рынок электрокаров продолжает активный рост, привлекая все больше внимания покупателей. Китайские марки и Tesla продолжают оставаться лидерами, но Rolls-Royce также показала перспективный рост будущего на своей модели Spectre.