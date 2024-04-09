Jeep запустит ограниченную версию Gladiator Sport Nighthawk

В 2024 году Jeep Gladiator Sport будет представлен с новым эксклюзивным пакетом Nighthawk в темной тематике. Этот пакет будет доступен для спортивной комплектации начального уровня модели.

В комплектацию Jeep Gladiator Sport будет входить черные детали кузова, шины повышенной проходимости, направляющие и модернизированные передняя и задняя оси.

Стоимость этого пакета составит 5295 долларов, а выпущенный тираж ограничен 2000 единицами для Соединенных Штатов и Канады. Заказы на эту комплектацию уже принимаются через официальные дилерские центры Jeep.

Пакет Nighthawk не только придает Gladiator спортивной комплектации более стильный вид с помощью черных вставок и глянцевых колесных дисков, но и улучшает его внедорожные возможности.

В комплект также входит модернизированные передняя и задняя оси Dana 44, направляющие Rock и шины повышенной проходимости.

Стоит отметить, что Gladiator Sport оснащен 285-сильным 3,6-литровым V-6 двигателем, а цвет кузова можно выбрать любой из имеющихся в текущей линейке Jeep, включая новый цвет Anvil для 2024 года.