Triangle, Pirelli и Kumho стали самыми популярными брендами летних шин в России

Продажи летних шин на популярной онлайн-платформе Авито в марте увеличились в 5,3 раза. Этот рост связан с началом сезона «переобувки» и необходимостью россиян заменить зимнюю резину на летнюю.

Аналитики Авито также провели исследование популярных брендов летней резины среди пользователей. В категории новых шин самыми популярными брендами оказались Triangle, Pirelli и Kumho. Средняя стоимость комплекта новой резины составляет около 37 000 рублей.

В категории б/у шин наиболее востребованными брендами оказались Pirelli, Michelin и Continental. Комплект б/у резины этих брендов можно приобрести примерно за 16 700 рублей.

Интересно, что средняя цена резины на платформе в целом снизилась на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Это может быть связано с конкуренцией на рынке и большим выбором предложений.

Таким образом, россияне активно покупают летнюю резину на Авито, при этом выбирая как новые, так и б/у варианты.

Они предпочитают такие популярные бренды, как Triangle, Pirelli, Kumho, Michelin и Continental, и готовы тратить от 13 200 до 40 500 рублей на комплект шин в зависимости от выбранного бренда.