АВТОВАЗ: LADA Granta с автоматической КП вернули на конвейер

АВТОВАЗ начал производство LADA Granta с классической автоматической трансмиссией, чтобы вернуть опции, которые были временно утрачены из-за санкционного давления.

Партия этих автомобилей составит около пяти тысяч штук и будет выпускаться в течение года. Дата начала продаж и цена будут объявлены дополнительно.

Особенностью части автомобилей Granta АТ будет их использование в социальных службах для перевозки людей с ограниченными возможностями.

Для этого на производстве эти автомобили будут оснащены специальными устройствами, которые значительно упрощают управление для людей с инвалидностью, включая ампутации.

Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов отметил, что возвращение опций в автомобили — важная задача для компании, и Granta с классической автоматической трансмиссией является примером этой стратегии.

Он также подчеркнул, что выполнение заказа социальных служб для передвижения людей с инвалидностью является приоритетом для АВТОВАЗа, и компания выполнит его в срок.