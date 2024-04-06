Состоялся запуск продаж новейшего кроссовера Toyota RAV4 от 3 млн рублей

Популярный кроссовер Toyota RAV4 снова доступен в России, и его цена приятно удивляет покупателей. Новые модели RAV4 теперь можно приобрести по цене, начиная от 3 миллионов рублей. На одном из классифайдов даже можно найти минимальную цену в размере 2 990 000 рублей.

Один из продавцов в Омске предлагает новый RAV4 2023 года выпуска по этой цене. Хотя конкретная комплектация не указана, известно, что это европейская версия с 2,0-литровым 175-сильным атмосферным двигателем, вариатором и полным приводом.

Кроме того, доступен и китайский вариант кроссовера с 2,0-литровым 149-сильным двигателем, вариатором и передним приводом. Частный продавец из Набережных Челнов предлагает его за 3 036 584 рубля, включая растаможку, утильсбор и доставку по России.

Есть и другая версия с 171-сильным двигателем, которую можно заказать во Владивостоке по цене 3 625 000 рублей.

Эта комплектация Adventure Plus оснащена полным приводом и включает в себя такие опции, как бесключевой доступ, электронная приборная панель, подогрев сидений, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, камера кругового обзора, ассистент удержания в полосе, пакет Off-road и 18-дюймовые литые диски.

В России представлено большое разнообразие выбора. На одном из классифайдов можно найти около сотни объявлений о продаже новых Toyota RAV4.

Самые дорогие модели предлагаются в Тюмени и Новосибирске, где версии с двигателями мощностью 173 и 205 лошадиных сил оценены соответственно в 5 970 000 и 6 500 000 рублей.

Источник: Автоновости дня.