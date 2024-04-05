Автоперекупы провели анализ и выяснили: цены иномарок выросли на 30‑40%

Автоперекупы выразили недовольство завышенными ценами в прайс-листах Минпромторга. Согласно данным реестра, стоимость автомобилей в России оказалась выше на 30-40% по сравнению с Китаем.

Это связано с новыми таможенными правилами, которые делают параллельный импорт все менее выгодным. Профессиональные продавцы привели пример популярного электромобиля Zeekr 001, который должен стоить около 7,35 млн рублей с учетом налогов и пошлин, но в перечне Минпромторга цена на эту модель указана на 38% выше, что приведет к увеличению цены на 910 тыс. рублей.

С 1 апреля ввоз автомобилей в Россию возможен двумя способами: официальным, с уплатой всех налогов, и через страны ЕАЭС, но с растаможкой только на территории России. Новые правила направлены на предотвращение необоснованных конкурентных преимуществ для серых импортеров. Несмотря на то, что автомобили, получившие ЭПТС до 1 апреля, не должны измениться в цене, некоторые дилеры уже повысили цены на машины в наличии, прибавив до 600 тыс. рублей.