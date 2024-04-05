Каждый второй автомобилист в России выбирает отечественные шины

Интересно, что половина автомобилистов в России меняют зимнюю резину на летнюю, когда замечают очереди в шиномонтажных центрах. Почти каждый пятый ждет до того момента, когда ажиотаж спадает, выяснили специалисты Авито.

Перед сменой резины большинство людей проводят визуальный осмотр шин, обращают внимание на управляемость автомобиля и консультируются с сотрудниками шиномонтажа.

Интересно, что почти половина автолюбителей предпочитает российские шины, в то время как 32% выбирают японские, 24% — европейские, а 22% — китайские шины.

За последний месяц продажи летних шин на Авито выросли в 2,5 раза. Лидерами продаж стали итальянский бренд Pirelli, французская компания Michelin и немецкий бренд Continental.

Средняя сумма, на которую автомобилисты готовы потратить на комплект летней резины, составляет около 25 000 рублей. Однако молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет и жители Москвы готовы заплатить больше — около 31 000 рублей.