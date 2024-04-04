Автомобили LADA показали заметный рост продаж в России

Продажи автомобилей LADA в России достигли наибольшего показателя за последние 11 лет, составив 42 840 единиц в марте 2024 года. Это на 53,6% выше, чем в феврале 2024 года, и на 83,6% выше, чем в марте 2023 года.

LADA Vesta нового поколения показала лучший результат с момента начала продаж — 11 703 ед., что составляет прирост в 71,6% по сравнению с февралем 2024 года. Это также самый высокий показатель продаж для всего семейства Vesta с июня 2021 года.

LADA Granta также показала высокий уровень спроса, продав 20 412 автомобилей в марте. Это второй по объемам продаж результат за всю историю модели. Продажи в марте 2024 года превышают результаты февраля на 59,5% и на 25,6% выше, чем в марте прошлого года.

Продажи семейства NIVA в марте 2024 года составили 10 028 автомобилей, что на 56% выше, чем в марте 2023 года.

Общий объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей LADA за первые три месяца 2024 года составил 91 563 единицы, что на 42,5% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов отметил, что компания продолжает выполнять план производства на 2024 год, увеличив выпуск автомобилей в Тольятти более чем на 70% по сравнению с 2023 годом.

Однако, он также выразил озабоченность агрессивной ценовой экспансией импортируемых автомобилей китайских брендов, которые не заинтересованы в локализации производства в России. Это создает проблемы в компонентной отрасли и автосервисе, так как наблюдается дефицит запчастей и сложности с заказом деталей для обслуживания и ремонта.