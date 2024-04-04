Летние шины подорожали в России на 42,5%

Согласно анализу маркетингового агентства НАПИ, цены на новые премиальные шины для легковых автомобилей значительно выросли за последний год. Особенно сильно подорожали летние шины, стоимость которых увеличилась на 42,5% с марта 2023 года по март 2024 года.

Второе место по росту цен заняли всесезонные шины, которые подорожали на 41,2%. Таким образом, владельцам автомобилей пришлось столкнуться со значительным увеличением стоимости данных шин.

Зимние шины, хотя и подорожали, но в меньшей степени. Их цены выросли всего на 36,2%. Это может быть связано с сезонным спросом на данный вид шин и конкуренцией на рынке.