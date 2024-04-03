С 1 апреля в РФ вступили в силу изменения в правилах сдачи экзамена на права

Вероятно уже многие знают об изменениях, которые планировали внедрить в правила получения водительского удостоверения.

Сдача экзамена на права по новым правилам, введенным с 1 апреля 2024 года, принесла несколько изменений, которые затрагивают будущих водителей.

Основание для этих изменений — постановление Правительства РФ № 2177 от 16.12.2023.

Одно из главных нововведений заключается в том, что если третья попытка сдачи экзамена неудачная, то пересдавать теорию и вождение можно будет только через 6-9 месяцев.

Ранее, до 1 апреля, теорию можно было пересдать в четвертый раз через 7-30 дней, а вождение — через 7-60 дней. Теперь ожидание увеличено до полугода минимум.

Еще одно изменение связано с количеством штрафных баллов при неудачной практической части экзамена. Раньше неудачной считалась попытка с 5 штрафными баллами, а теперь этот порог повышен до 7. То есть можно набрать 5 или 6 баллов и все равно считаться сдавшим экзамен.

Также, если у вас истек срок действия паспорта или медицинской справки, вам необходимо будет заменить эти документы на действительные, прежде чем получить водительское удостоверение.

Изменения коснулись возраста получения водительских прав для категорий B и C. Теперь, сдача экзамена в 17 лет позволит получить права сразу, в то время как ранее это было возможно только в 18 лет. Однако, управлять автомобилем все равно можно будет только совершеннолетним водителям.

Теперь, при лишении прав, нельзя будет сдать экзамен на другую категорию.

И последнее изменение связано с практической частью экзамена. Теперь отсутствует маневр «начало движения на спуске», а также нет необходимости обгонять другой транспорт, если такая возможность отсутствует.

Источник: Госуслуги.