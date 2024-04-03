В России запущены продажи новой версии Omoda С5 по цене в 2 млн рублей

В России появился новый вариант кроссовера Omoda С5, который доступен по привлекательной цене от 1 999 900 рублей. Новая начальная комплектация Fun предлагает потрясающие возможности за доступную стоимость.

Автомобиль оснащен двигателем 1.5T мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором и обеспечивает передний привод. Это обеспечивает отличную производительность и плавную езду на дороге.

Список опций в комплектации Fun включает в себя 17-дюймовые колесные диски, кондиционер, систему бесключевого доступа, круиз-контроль, камеру заднего вида и пакет зимних опций.

Кроме того, мультимедийная система с экраном 10,25 дюйма позволяет наслаждаться комфортной и современной аудио-визуальной системой.