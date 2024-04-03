На пике славы и скорости: автомобильные предпочтения звезд мирового футбола

Звезды мирового футбола известны не только своими достижениями на поле, но и страстью к роскошным автомобилям. От сверхмощных спорткаров до эксклюзивных внедорожников — выбор автомобиля для многих футболистов столь же важен, как и выбор тактики для следующего матча. Давайте узнаем, какие автомобили выбирают звезды мирового футбола, и что эти выборы говорят о их владельцах.

Лионель Месси — Pagani Zonda Tricolore

Лионель Месси, один из величайших футболистов всех времен, владеет эксклюзивным Pagani Zonda Tricolore, оцениваемым в более чем 2 миллиона долларов. Этот автомобиль подчеркивает уникальный стиль Месси не только на поле, но и на дороге. Кстати, Месси выступает в МЛС и бьется за звание лучшего игрока. Посмотреть свежие котировки удобно в приложении или на сайте БК Винлайн. Подробнее про букмекера расскажет Винлайн обзор на портале Betonmobile.by, где вы узнаете всё о возможностях, которые предлагает эта популярная букмекерская контора. На портале можно получить бонусы за регистрацию без депозита, с помощью которого Винлайн гарантирует увлекательный опыт для каждого игрока.

Криштиану Роналду — Bugatti Chiron

Криштиану Роналду известен своей любовью к скорости как на поле, так и вне его. В его гараже находится Bugatti Chiron, стоимость которого превышает 2,5 миллиона долларов. Роналду часто делится фотографиями своего впечатляющего автопарка в социальных сетях, демонстрируя страсть к роскоши и скорости.

Златан Ибрагимович — Ferrari Monza SP2

Златан Ибрагимович, шведский нападающий с непревзойденной уверенностью на поле, выбрал для себя Ferrari Monza SP2. Стоимость этого автомобиля оценивается в более чем 1,5 миллиона долларов, что подчеркивает стремление Златана к эксклюзивности и мощности.

Неймар — Mercedes AMG GT R

Бразильский нападающий Неймар предпочитает скорость и элегантность Mercedes AMG GT R. Стоимость автомобиля составляет около 160 тысяч долларов, что делает его одним из более доступных в списке, но не менее желанным среди любителей скорости.

Серхио Рамос — Audi R8

Серхио Рамос, известный своей непреклонностью на защите, выбрал Audi R8 в качестве своего спутника по дорогам. Этот автомобиль, стоимостью около 170 тысяч долларов, сочетает в себе элегантность и мощные характеристики, идеально отражая стиль игры Рамоса.

Выбор автомобиля многими звездами мирового футбола отражает их личность, стиль и уникальные достижения как на футбольном поле, так и в жизни. От эксклюзивных спорткаров до роскошных внедорожников — эти автомобили являются не только средством передвижения, но и заявлением о высоком статусе их владельцев. Независимо от того, насколько велики их достижения на спортивной арене, одно остается неизменным: любовь к скорости, мощности и роскоши.