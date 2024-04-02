Haval запустит в России продажи кроссовера Haval H3

Пресс-служба Great Wall Motor объявила о расширении линейки автомобилей Haval в России за счет добавления нового кроссовера H3. Старт продаж этой модели запланирован на второй квартал текущего года, однако цены пока не были озвучены.

Кроссовер H3 будет иметь длину чуть более 4,5 метра и будет доступен в двух вариантах привода — переднем и полном.

В переднеприводном варианте будет использоваться 1,5-литровый турбомотор с мощностью 143 л.с. (210 Нм), а в полноприводном — силовая установка на 177 л.с. (270 Нм).

В обоих случаях двигатель будет сочетаться с 7-ступенчатой «роботизированной» трансмиссией.

Модель в России получила название H3, тогда как в Китае эта модель представлена под названием Cool Dog.