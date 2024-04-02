«Яндекс» заключил соглашения с Chery Automobile в России

Компания «Яндекс» объявила о заключении партнерского соглашения с автопроизводителем Chery Automobile в России.

Согласно этому соглашению, Chery Automobile планирует использовать технологии API (интерфейс программирования приложений) «Яндекс Карт» при разработке собственных навигационных сервисов для бортовых компьютеров своих автомобилей.

Эта технология позволяет создавать кастомизированное навигационное приложение в фирменном дизайне, сохранив при этом привычное российскому водителю ведение по маршруту с предупреждениями о маневрах, камерах и дорожных работах.

Первым автомобилем Chery Automobile, в котором будет использоваться навигация на базе NaviKit SDK от «Яндекс», стал обновленный флагманский внедорожник премиум-класса Exeed VX.

Продажи этой модели стартовали в России в декабре прошлого года. Сотрудничество с «Яндекс» позволит автопроизводителю предоставить своим клиентам надежный и удобный навигационный сервис, основанный на передовых технологиях.