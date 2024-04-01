Внедорожники Kia Telluride могут самостоятельно уехать с парковки

Kia Telluride, полноразмерные внедорожники, могут самостоятельно покидать парковочное место из-за неправильной сборки промежуточного вала и правого переднего привода.

Это происходит из-за того, что оба вала не полностью входят в зацепление, что со временем повреждает шлицы промежуточного вала.

В результате автомобиль может начать двигаться, даже если водитель оставил селектор в положении P и не активировал стояночный тормоз.

Kia впервые обнаружила эту проблему в апреле 2022 года, и за последующие два года было зафиксировано 16 случаев, когда припаркованные Telluride начинали катиться в режиме Parking, сопровождаясь скрежещущими звуками.

Не сообщается о травмах или авариях, связанных с этой проблемой, но в ближайшее время будет проведен отзыв автомобилей. Всего может быть затронуто 427 тысяч внедорожников.