Завод Great Wall начал тест-драйв внедорожника Tank 700

На тульском заводе Haval был заснят новейший Tank 700 с внутризаводскими номерами, которые имели код Тульской области. Согласно информации от Motor.ru, автомобиль был снят на видео 10 марта, что означает, что он прибыл в Россию еще до начала продаж в Китае.

Само по себе тестирование заводом Haval Tank 700 не говорит о чем-либо определенном, однако ранее представитель компании «АвтоСпецЦентр» сообщил, что Tank 700 будет доступен в России, и речь шла именно об официальных поставках. Никакой сборки автомобилей в России не планируется, однако на тульском заводе могут провести работы по адаптации «китайского» внедорожника к условиям эксплуатации в России.

Интересно отметить, что в Россию был привезен Tank 700 в версии с максимальной комплектацией за 98 тысяч долларов. Этот внедорожник является гибридом, в котором сочетаются 3,0-литровый мотор V6 и электромоторы, общая мощность системы составляет 523 лошадиных силы. Автомобиль имеет большие габариты (5113 х 2061 х 1952 мм) и колесную базу 3000 мм, и он способен разгоняться до 100 км/ч за 5,6 секунды.