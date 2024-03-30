В продаже появился Chrysler V8 Hemi из сопровождения Лукашенко

На портале Белспецконтракта появилось объявление о продаже автомобиля Chrysler V8 Hemi, который использовался в сопровождении президента Беларуси Александра Лукашенко.

Этот универсал модели 300C был частью автопарка «Стрела» — специального подразделения Дорожно-патрульной службы. Однако сейчас автомобиль находится в плохом состоянии.

2006 года выпуска, этот автомобиль оценили в 14 900 белорусских рублей (около 420 тысяч российских рублей), но покупатели не спешат его приобретать из-за его состояния.

Автомобиль имеет коррозию, пробоины в днище, выгоревшие фары, сломанные дверные ручки и изношенную обивку салона. Также тосол в системе охлаждения превратился в кашу, поэтому автомобиль требует дорогостоящего ремонта.

Одометр показывает почти полмиллиона километров, и хотя техническое состояние проверено, состояние узлов и агрегатов вызывает сомнения.

Автомобиль оснащен 5,7-литровым двигателем V8 Hemi мощностью 340 лошадиных сил, работающим в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

В комплекте с автомобилем идет зимняя резина на дисках. Интересно отметить, что специальные сигналы и цветографическая схема полиции все еще присутствуют на автомобиле, но новому владельцу придется убрать их.

Источник: Мотор.ру.