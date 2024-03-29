BMW и Toyota стали самыми продаваемыми дизельными авто возрастом до 5 лет

Исследование, проведенное на платформе Автотека, выявило, что среди марок дизельных автомобилей с пробегом, самыми популярными оказались BMW и Toyota.

Обе марки заняли лидирующие позиции в ТОП-10 списка самых востребованных автомобилей.

На первом месте расположилась BMW 5 серии, которая завоевала сердца российских автолюбителей своим элегантным дизайном и высоким уровнем комфорта.

Второе место занял Toyota Land Cruiser, известный своей надежностью и внедорожными возможностями. Также в ТОП-10 попали BMW X5, Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Santa Fe, BMW 3 серии, BMW X6, Audi Q7 и Ford Transit.

Эти данные свидетельствуют о том, что российские автолюбители проявляют повышенный интерес к дизельным автомобилям BMW и Toyota.

Это может быть связано с высоким качеством и надежностью данных марок, а также с их привлекательным дизайном и техническими характеристиками.