В России заметно увеличилось производство легковых автомобилей

За первые два месяца 2024 года производство легковых и коммерческих автомобилей в стране значительно выросло. Согласно данным, предоставленным маркетинговым агентством НАПИ, общий объем производства составил 138,2 тысячи автомобилей, что на 78% больше, чем в предыдущем году.

Особенно впечатляющий рост произошел в сегменте легковых автомобилей. Доля легковых автомобилей составила три четверти от общего объема произведенной автомобильной техники в текущем году.

Темпы роста производства всех типов автомобилей опережали темпы роста продаж, что свидетельствует о стремлении автомобильной отрасли удовлетворить растущие потребности рынка.