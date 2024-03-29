Стало известно, какие автомобили в марте подорожали, а какие подешевели

Согласно анализу маркетингового агентства НАПИ, в марте 2024 года произошли изменения в рекомендованных розничных ценах (РРЦ) на новые легковые автомобили. Всего было затронуто 27 комплектаций.

Значительное снижение цен было зафиксировано на комплектациях автомобилей CHERY, MOSKVICH, BAIC и HONGQI. Общее количество подешевевших комплектаций составило 17.

Снижение цен варьировалось от 0,4% до 28,7%. Однако, в то же время, цены на 10 комплектаций GEELY, KAIYI и BAIC выросли.

Рост цен на эти комплектации составил от 1,6% до 15,5%.