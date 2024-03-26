«АвтоВАЗ» провёл регистрацию 8 новых товарных знаков для моделей Lada

Компания «Автоваз» подала заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков, включая Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. Эти названия могут быть использованы для будущих моделей автопроизводителя.

Представители «Автоваза» пояснили, что регистрация этих знаков — обычная практика, позволяющая им заранее подготовиться к использованию новых названий для своих будущих автомобилей.

Однако на данный момент компания не может сказать, какие именно модели будут названы в соответствии с этими знаками.

В настоящее время «Автоваз» выпускает модели Granta, Vesta и Niva, а также готовится к началу серийного производства автомобилей семейства Largus в мае и модели Lada Aura в третьем квартале.

Кроме того, компания планирует начать выпуск семейства автомобилей Lada Iskra в начале 2025 года и кроссовера Lada B+ Cross на платформе Vesta в 2026 году.

Источник: ТАСС.