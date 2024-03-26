Продажи LCV в России сосредоточены в 10 городах

Продажи новых и подержанных легких коммерческих автомобилей (LCV) в России оказались сосредоточены в десяти регионах, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

По последним данным за январь-февраль 2024 года, продажи новых LCV выросли на 62,5%, в то время как рынок подержанных LCV сократился на 3,4%.

Оказалось, что доля десяти регионов составляет значительную часть продаж — 45,7% для новых автомобилей и 46,5% для подержанных.

Эти цифры указывают на то, что спрос на легкие коммерческие автомобили сохраняется в определенных регионах, возможно, связанных с особенностями экономического развития и потребностями предпринимательства.