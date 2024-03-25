Начались российские продажи китайского кроссовера BAIC X75

Российские дилеры BAIC начали продажи среднеразмерного кроссовера BAIC X75. Автомобиль предлагается в четырех комплектациях — Comfort, Luxury, Luxury Pro и Exclusive, с ценами начиная от 2 миллионов 990 тысяч рублей.

В базовой комплектации кроссовер оснащен подогревом передних сидений, зеркал заднего вида, форсунками стеклоомывателя и дистанционным запуском двигателя.

В салоне установлен 2-зонный климат-контроль, передние сиденья имеют вентиляцию, поясничную поддержку и электрорегулировку. Также автомобиль оснащен камерой заднего вида с динамической разметкой, круиз-контролем и 11 системами активной безопасности.

Комплектация Luxury включает в себя дополнительные опции, такие как подогрев лобового стекла и руля, беспроводное зарядное устройство, адаптивный круиз-контроль, электропривод двери багажника с бесконтактным открыванием, системы автоматического включения дальнего света, удержания в полосе движения, предупреждения фронтального столкновения и система автономного экстренного торможения.

Комплектация Luxury Pro оснащена панорамной крышей с электроприводом. А максимальная комплектация Exclusive предлагает функции вентиляции сидений и массажа для всех пассажиров, а также «оттоман» переднего пассажирского сиденья, системы камер кругового обзора и автоматической парковки.

Габариты кроссовера составляют 4 745 мм в длину, 1 892 мм в ширину и 1 715 мм в высоту, с колесной базой 2 800 мм. Дорожный просвет составляет 200 мм.

Внешний вид кроссовера отличается массивной безрамочной решеткой радиатора и L-образными дневными ходовыми огнями. В интерьере все сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и функцией массажа.

Кроме того, в задний подлокотник может быть интегрирован пульт управления мультимедиа системой и функционалом кресел. Цифровой кластер включает 7-дюймовый цветной дисплей приборной панели, 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы и дисплей управления климатом.

Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 177 л.с., работающим с преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT.